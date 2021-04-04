ترامب يدعو إلى مقاطعة عدد من الشركات الأمريكية

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنصار الحزب الجمهوري إلى مقاطعة الشركات التي دانت قانون الانتخابات الجديد في ولاية جورجيا ، حسبما أفادت قناة فوكس نيوز.



ونقلت القناة التلفزيونية " فوكس نيوز" عن ترامب قوله "لا تعيدوا شراء منتجاتهم حتى يلين موقفهم". وأضاف الرئيس السابق أن الديمقراطيين أنفسهم "لعبوا لعبة قذرة" بمقاطعة الشركات التي تعارض مبادراتهم.

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ووفقا للقناة أعلن بعض الجمهوريين في ولاية جورجيا أنهم سيزيلون منتجات "Coca-Cola" من مكاتبهم.



ودعا ترامب دوري البيسبول الرئيسي إلى مقاطعة دوري البيسبول بعد إعلان الأخير عدم إقامة (مسابقة نجوم أتلانتا) الصيف المقبل، احتجاجا على قانون جديد للتصويت أقرته ولاية جورجيا. كما دعا إلى مقاطعة شركة كوكا كولا، وشركة دلتا إيرلاينز، وعدد من المؤسسات الأخرى التي عارضت القانون الانتخابي الجديد في جورجيا.



وفي الخامس والعشرين من مارس الماضي وقع حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، قانونا جديدا خاصا بالانتخابات في الولاية بدعم من المشرعين الجمهوريين.



ويحدد القانون إجراءات جديدة خاصة بالتصويت، ستمنح مسؤولي الولاية تأثيرا غير مسبوق على جميع أنواع القرارات الانتخابية. ويرى معارضون، لا سيما الديموقراطيون، أن القانون الجديد يستهدف أساسا الناخبين من أصول إفريقية لتقييد حريتهم في التصويت، وهم الذين صوتوا بأغلبيتهم للرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المصدر: روسيااليوم