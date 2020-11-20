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الجمعة، 20-11-2020 04:26 ص

ترامب يشارك اليوم في قمة آبيك الافتراضية

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الوكيل الاخباري - أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، مساء امس الخميس، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيشارك اليوم الجمعة في قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" (آبيك) التي تنظّمها ماليزيا وتجري هذا العام عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة بسبب جائحة كوفيد-19.

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وقال المسؤول إنّ "الرئيس ترامب سيشارك في القمة الافتراضية لـ آبيك"، المنتدى الذي يجمع 21 دولة تطل على المحيط الهادئ، بينها أكبر اقتصادين في العالم هما الولايات المتحدة والصين، ويمثّل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

 

المصدر - اخبار الان 


 




 

 


 

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