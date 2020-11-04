ترامب يصف الانتخابات بأنها احتيال على الشعب الأمريكي

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، واصفا الانتخابات بأنها "احتيال على الشعب الأميركي".

اضافة اعلان



وأعلن خلال مؤتمر صحفي، فوزه في ولايتي جورجيا ونورث كارولاينا رغم عدم صدور توقعات عن الشبكات الكبرى"، قائلا: "سنفوز بها.. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".



وأضاف "أنه يفوز في ولاية بنسلفانيا بفارق "هائل".

وشهدت الانتخابات الرئاسية الأميركية الأكثر استقطابا منذ عقود منافسة حادة جدا، فيما اتهم ترامب الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات، لكن بدون تقديم أي دليل ملموس على ذلك فيما يتواصل فرز الأصوات.



