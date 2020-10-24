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السبت، 24-10-2020 06:12 م

ترامب ..يصوت مبكرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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الوكيل الاخباري- أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،اليوم السبت، بصوته الانتخابي مبكرا في ولاية فلوريدا قبل أن يعقد مؤتمرات انتخابية في ثلاث ولايات متأرجحة، حيث صوت ترامب لنفسه في وست بالم بيتش بالقرب من منتجع مارالاغو.

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وقبيل عشرة أيام فحسب على يوم الانتخابات، أدلى نحو 53.5 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، وهو عدد قد يسهم في أعلى نسبة تصويت خلال ما يربو على 100 عام وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية.


وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب على مستوى البلاد، لكن النسب أكثر تقاربا بينهما في ولايات مهمة يمكنها حسم نتيجة الانتخابات. 

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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