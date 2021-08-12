الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

اطلاق مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الاردن

افتتاح فرع لمؤسسة الغذاء والدواء في جرش

تربية الأغوار الشمالية تُكرم معلميها المتقاعدين

الامن يحقق في ملابسات وفاة شخص في منزله بعمان

ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 11 قتيلاً

وزير المياه يبحث مع نواب الكرك الوضع المائي للمحافظة

معرض لمنتجات برنامج تحسين مهارات المرأة بالأغوار الشمالية

بريطانيا تسجل 94 وفاة و33074 إصابة بكورونا

إطلاق حملة لرعاية الأطفال الأيتام بالكرك

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 فلسطينياً

الخميس، 12-08-2021 09:25 م

ترامب يطعن بقرار المحكمة بشأن إقراراته الضريبية

61156004423604072c68915e


الوكيل الإخباري- قدم فريق محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طعنا في قرار المحكمة الذي ألزم شركة Mazars للمحاسبات التي تقدم خدماتها لترامب، بالكشف عن جزء من إقراراته الضريبية.

اضافة اعلان

 

وكانت المحكمة قد قضت بأن تقدم الشركة بعض الوثائق الخاصة بإقرارات ترامب الضريبية للجنة المعنية في مجلس النواب التي طالبت بالكشف عن جميع الإقرارات الضريبية لترامب وشركاته.

ولم تلب المحكمة مطالبة المشرعين بالكامل، وسمحت للكونغرس بالاطلاع على إقرارات ترامب لعامي 2017 و2018.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ارتفاع حصيلة الأمطار الغزيرة في تركيا إلى 11 قتيلاً

f

ترامب يحمّل بايدن مسؤولية تقدم طالبان في أفغانستان

61154d9342360455d22aa58e

مصر تعلّق على أنباء انتشار حمى الوادي المتصدع

611545ed4c59b74af145f854

المحكمة الجنائية الدولية توقع على مذكرة تفاهم مع السودان

60646de2423604373b3f1d6c

عون: قرار رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة

6114fbd84c59b717765419c3

وزير التجارة الداخلية السوري يتراجع عن قرار حول الخبز

أخبار متعلقة
f

ترامب يحمّل بايدن مسؤولية تقدم طالبان في أفغانستان

القضاء

أمريكا تمنع القضاء من إلزام وسائل الإعلام بالكشف عن مصادرها

1-1451765

ترامب يتحدث عن الانقلاب بعد انتخابات الرئاسة

ترامب

ترامب: لم أخطط لأي انقلاب بعد انتخابات 2020