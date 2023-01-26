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الخميس، 26-01-2023 11:35 ص

ترامب يعلق على رفع شركة ميتا الحجب عن حسابه على فيسبوك وإنستغرام

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنها ستعيد قريبا تفعيل حسابي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الموقعين.

وقال بيان صادر عن نيك كليغ، رئيس "ميتا" للشؤون الدولية، يوم الأربعاء: "سنعيد تفعيل حسابي السيد ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أن إعادة الحسابين ستترافق مع "قواعد حماية جديدة لمنع تكرار المخالفات".

وتعليقا على قرار "ميتا"، قال دونالد ترامب إنه لا ينبغي منع أي رئيس مجددا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب على موقعه "تروث سوشال"، إن "فيسبوك" الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي".

وأضاف أن "شيئا من هذا القبيل لا ينبغي أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب".

يذكر أنه تم حجب حسابات ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي في يناير 2021 على خلفية اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في واشنطن، في اليوم الذي كان من المقرر إقرار الكونغرس للنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي رفض ترامب الاعتراف بهزيمته فيها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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