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الأحد، 19-06-2022 09:36 ص

ترامب يعلق على سقطة بايدن بفيديو ساخر

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الوكيل الإخباري - بمقطع فيديو مركب، سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من سقوط الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن دراجته الهوائية، عبر "استهدافه" بكرة غولف.

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وعبر منصة تويتر، نشر ترامب مقطع فيديو مركبا يبدأ بمشهد للعبة رياضة الغولف، وضربه للكرة، وبصوت مضحك يظهر بايدن وهو يقع عن الدراجة الهوائية كما لو أن الكرة أصابته.


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ترامب المركب ساخرين من بايدن.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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