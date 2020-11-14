ترامب يعلن انتصاره في ولاية بنسلفانيا دستوريا

الوكيل الإخباري - قال دونالد ترامب، إنه فاز في الانتخابات الرئاسية في ولاية بنسلفانيا، وفقًا للدستور الأمريكي.

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وجاء في تغريدة نشرها ترامب على حسابه في تويتر: "لم يسمح بمشاهدة 700000 بطاقة اقتراع في فيلادلفيا وبيتسبرغ، مما يعني، استنادا إلى دستورنا العظيم ، أننا فزنا بولاية بنسلفانيا!".



في وقت سابق، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأمريكية دعوى قضائية للحزب الجمهوري تطالب بإبطال ما يقرب من 10000 بطاقة اقتراع وصلت في وقت متأخر إلى ولاية بنسلفانيا.



وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأعلن المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات، وهنأه العديد من رؤساء الدول.

بدوره ادعى ترامب، أن الانتخابات لم تنته بعد، وهدد باللجوء إلى المحاكم، ومع ذلك، في حديثه إلى الصحفيين في البيت الأبيض يوم الجمعة، اعترف الرئيس بأنه قد لا يبقى لفترة ولاية ثانية.

المصدر : روسيا اليوم

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