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الثلاثاء، 18-10-2022 09:48 ص

ترامب يفوز على بايدن باستطلاعات الرأي

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الوكيل الإخباري - كشف استطلاع جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتفوق على الرئيس جو بايدن بنقطة واحدة إذا أجريت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 اليوم.

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وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة "سيينا"، يتقدم ترامب على بايدن، بنسبة 45 إلى 44 في المائة، عندما سئل الناخبون المحتملون عن من سيؤيدون إذا أجريت الانتخابات الرئاسية اليوم.


كما أظهر الاستطلاع أن 39% يوافقون على أداء بايدن، في حين أن حوالي 43% من الناخبين المحتملين، لديهم رأي إيجابي بشأن ترامب، مقارنة بـ52% ممن لديهم رأي غير مؤيد.


وكان استطلاع للرأي أجرته Yahoo News بالتعاون مع YouGov الشهر الماضي، أظهر تقدم بايدن على ترامب بـ6 نقاط.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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