الخميس 08-07-2021
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الخميس، 08-07-2021 11:58 ص

ترامب يقاضي فيسبوك وتويتر ويوتيوب

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الوكيل الإخباري - رفع الرئيس السابق دونالد ترامب دعاوى جماعية ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب وكذلك الرؤساء التنفيذيين مارك زوكربيرج وجاك دورسي وسوندار بيتشاي.

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وتأتي الدعاوي القضائية بعد ستة أشهر من تعليق ترامب بشكل دائم أو مؤقت من المنصات الثلاثة.


وتستند الادعاءات إلى حجج قانونية مدمجة يتم تجاهلها في الغالب، وتأتي بعد محاولات فاشلة عديدة أخرى لمقاضاة شركات التواصل الاجتماعي بسبب الإيقاف أو أشكال أخرى من الإشراف.

 

كما يتهم ترامب المنصات بالتفاعل المنسق عن كثب لتقييد حرية التعبير.

ورفض القضاة بشكل شبه عالمي الادعاءات القائلة بأن منصات التواصل الاجتماعي هي أماكن عامة يجب أن تستضيف أي محتوى محمي بموجب التعديل الأول.

وفي حين دفع قاضي المحكمة العليا من أجل المزيد من التنظيم المباشر لكيفية إشراف الشركات، فقد فعل ذلك في قضية لم تكن ذات صلة فعليًا بالمسألة.


واشتبك ترامب مع شركات التواصل الاجتماعي قبل فترة طويلة من منعه من دخولها هذا العام.


ووقع كرئيس على أمر تنفيذي يطلب من الوكالات الفيدرالية تقليل الحماية بموجب المادة 230، ولكن الأمر لم يكن له تأثير يذكر، وألغاه الرئيس جو بايدن بعد عام.


وأطلق الرئيس السابق مدونة لنشر الإعلانات في شهر مايو، ولكنه أغلقها في غضون شهر بعد جذب عدد قليل من القراء.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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