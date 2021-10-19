ترامب يقاضي لجنة نيابية تحقق في هجوم الكابيتول

الوكيل الإخباري- رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على لجنة في مجلس النواب تحقق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير.

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وقال إن أعضاء اللجنة قدموا طلباً غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض. وأشار ترامب في الدعوى القضائية التي رفعها أمس الإثنين في المحكمة الجزئية في واشنطن إلى "أنّ |المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقاً لمبدأ قانوني يطلَق عليه المزايا التنفيذية، يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض".



وكان المئات من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير، في محاولة لعرقلة إعلان المشرعين فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة، ويواجه أكثر من 600 شخص اتهامات جنائية بسبب دورهم في الاقتحام.

المصدر: الميادين

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