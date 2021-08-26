ترامب يقول إن مأساة كابول ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها

الوكيل الإخباري - اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن ما حصل في محيط مطار كابول الخميس "مأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها".

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وأضاف ترامب، الذي سبق وانتقد بشدة إدارة جو بايدن للأزمة في أفغانستان "هذه المأساة ما كان ينبغي أبدا السماح بحدوثها ما يجعل حزننا أعمق وأصعب على الفهم" مقدما التعازي إلى عائلات العسكريين الأميركيين والمدنيين ضحايا الهجوم الذي أعلن تنظيم الدولة الإرهابي، المعروف بـ "داعش" المسؤولية عنه.