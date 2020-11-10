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الثلاثاء، 10-11-2020 09:28 ص

ترامب يقيل عالما كبيرا من وزارة الطاقة

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الوكيل الاخباري- أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عالم المناخ في وزارة الطاقة والذي كان يجري بحثا حكوميا حول ظاهرة الاحتباس الحراري، مايك كوبربيرغ، من منصبه، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وتم إبلاغ كوبربيرج، الذي كان يقود البرنامج الأمريكي لأبحاث التغيير العالمي، يوم الجمعة الماضي، أن مهمته قد انتهت.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار قد يؤثر على التقييم الوطني المقبل للمناخ، الذي من المفترض نشره في العام 2023، حيث أن برنامج البحث الفيدرالي مرتبط به.


كما لفتت وسائل إعلام أمريكية إلى أنه من المتوقع أن يتم استبدال كوبربيرج، بديفيد ليجيتس، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لمساعد وزير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ضمن سلسلة تغييرات وتعيينات يجريها ترامب في الوقت الحالي، حيث أكد يوم أمس، أنه أقال وزير الدفاع مارك إسبر، وعين خلفا له مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، كريستوفر ميللر.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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