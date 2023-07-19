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الأربعاء، 19-07-2023 08:54 ص

ترامب يكشف تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني

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الوكيل الإخباري- كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، عن تفاصيل خطته لإنهاء النزاع الأوكراني في غضون 24 ساعة.

وقال ترامب: "كما تعلمون لدي علاقة جيدة مع بوتين. كنت سأقول له: يجب عليك تدبير هذا الموضوع. وسأقول لزيلينسكي: عليك حل هذه المسألة. كنت سأقول لأحدهما إنه سيحصل على الكثير من المال، وللآخر أنه لن يحصل على المال. وأنا سأحصل على تسوية خلال 24 ساعة".

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ويعتقد الرئيس الأمريكي السابق، أن النزاع الأوكراني "ما كان يجب أن يحدث أبدا".

وأشار ترامب إلى الطبيعة المدمرة للاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا، وشدد على أنه يعتبر أن مهمته هي وقفها على الفور.

وقال: "هناك مئات الآلاف من القتلى، ومئات الآلاف من المدن المدمرة التي أصابها الخراب. لا أعرف ما إذا كنتم قد رأيتم المدن بعد أن تم قصفها بالصواريخ. هذا أمر فظيع جدا".

وكان ترامب قد وعد في وقت سابق، بأنه سيكون قادرا على وقف إراقة الدماء في غضون 24 ساعة من خلال الاتصال بفلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

 

روسيا ليوم

 




 

 


 

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