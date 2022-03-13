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الأحد، 13-03-2022 04:22 م

ترامب يكشف حقيقة تعطل طائرته الخاصة

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الوكيل الإخباري - استنكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التقارير الإخبارية التي تشير إلى أن طائرته الخاصة متوقفة عن العمل في نيويورك وفي حالة يرثى لها، معتبرًا الأمر "أخبارًا مفبركة". اضافة اعلان


وكانت طائرة ترامب من طراز بيونغ 757، رمزا لحملته الانتخابية أثناء السباق نحو البيت الأبيض في عام 2016.

وتحدثت تقارير مؤخرًا عن أن الطائرة متوقفة عن العمل، وفي حالة من الإهمال في نيويورك، بحسب ما أفاد موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وقال ترامب في بيان إنَّ "القصة التي تتحدث عن أن طائرتي خارج الخدمة، بمطار ستيورات في نيوبورغ بنيويورك، (إنها توقفت عن العمل) لأنني لم أكن أعتقد أنني سأحتاجها حتى عام 2025"، أي العام الذي يلي الانتخابات التي كان ترامب يعتقد أنه سيصل إليها بفوزه بولاية ثانية. 

وأضاف الرئيس السابق: "طائرتي تمر ببرنامج صيانة رئيسي مجدول سيكتمل في غضون 90 يوما تقريبا" وبعد ذلك ستعود للخدمة. لم يسمح لي باستخدامها خلال فترة الرئاسة". ا ف ب

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