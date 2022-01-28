الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 12:46 ص

ترامب يلقب نفسه بالرئيس القادم - فيديو

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الوكيل الاخباري - أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حوار خاص تداولت وسائل إعلام تسجيله، عن قناعته بأنه سيعود إلى الحكم بعد الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة.

ويظهر هذا الفيديو الذي جرى تداوله اليوم الأربعاء على نطاق واسع، ترامب وهو يلعب الغولف مع مجموعة من الأشخاص.


وقبل ضرب ترامب للكرة، يصفه أحد الحاضرين بأنه الرئيس الـ45 للولايات المتحدة (أي صفة ترامب الرسمية).


و"صلح" ترامب هذا الكلام بالقول: "الرئيس الـ45 والـ47".


وسبق أن مرت الولايات المتحدة بفترة متوترة إذ رفض ترامب على مدى أسابيع الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي، الرئيس الـ46 جو بايدن، محملا الديمقراطيين المسؤولية عن "الاحتيال الانتخابي" وفبركة نتائج التصويت.

 

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