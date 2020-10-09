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الجمعة، 09-10-2020 02:20 ص

ترامب يمدد حالة الطوارئ الخاصة بسوريا

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الوكيل الاخباري - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا إلى ما بعد 14 أكتوبر الجاري.

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وجاء في بيان للبيت الأبيض: "الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر، كما تستمر في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".


وأضاف: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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