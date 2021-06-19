ترامب ينتقد بايدن على موقفه تجاه العنصرية في البلاد

الوكيل الاخباري -

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وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات للرئيس جو بايدن، على نهج إدارته في التعامل مع قضايا العنصرية والعرقية.وقال: “كمرشح، وعد جو بايدن في البداية بتوحيد أمريكا، ولكن حتى الآن في الأشهر التي قضاها كرئيس، كان التحدي الأكبر الذي يواجهه هو استمرار تقسيم البلاد على أسس عرقية وجنسية”.وأضاف: “الأفكار اليسارية – نظرية عنصرية نقدية – منتشرة في المؤسسات التعليمية الأمريكية، وضمن هذه النظرية، تم تكليف العلماء والناشطين بفحص قانون الولايات المتحدة بشكل نقدي والوقوف على مدى تقاطعه مع القضايا العرقية”.وقال: “الطلاب أخذوا فكرة خاطئة مفادها أن أمريكا شر منهجي، وأن قلوب أهل البلد مليئة بالكراهية والغضب”.