الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

السعودية تعلن اعتراض 11 مسيرة حوثية

أمانة عمان تتجه لعدم فرض رسوم على حظائر الأضاحي

البرازيل تكسر حاجر الـ 500 ألف وفاة بكورونا

ترامب ينتقد بايدن على موقفه تجاه العنصرية في البلاد

العراق: مقتل ضابط وجنديين بتفجير في كركوك

اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية منفتحة على جميع الأفكار والآراء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الأحد - تحذيرات

مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جراح

تونس تفرض حجر صحي شامل

بريطانيا تتعرض لموجة ثالثة من جائحة كورونا

السبت، 19-06-2021 11:10 م

ترامب ينتقد بايدن على موقفه تجاه العنصرية في البلاد

1


الوكيل الاخباري - وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتقادات للرئيس جو بايدن، على نهج إدارته في التعامل مع قضايا العنصرية والعرقية.اضافة اعلان


وقال: “كمرشح، وعد جو بايدن في البداية بتوحيد أمريكا، ولكن حتى الآن في الأشهر التي قضاها كرئيس، كان التحدي الأكبر الذي يواجهه هو استمرار تقسيم البلاد على أسس عرقية وجنسية”.

وأضاف: “الأفكار اليسارية – نظرية عنصرية نقدية – منتشرة في المؤسسات التعليمية الأمريكية، وضمن هذه النظرية، تم تكليف العلماء والناشطين بفحص قانون الولايات المتحدة بشكل نقدي والوقوف على مدى تقاطعه مع القضايا العرقية”.

وقال: “الطلاب أخذوا فكرة خاطئة مفادها أن أمريكا شر منهجي، وأن قلوب أهل البلد مليئة بالكراهية والغضب”.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

السعودية تعلن اعتراض 11 مسيرة حوثية

2

بوتين يهنئ رئيسي لفوزه برئاسة إيران

1

العراق: مقتل ضابط وجنديين بتفجير في كركوك

2021_6_17_14_0_55_330

هذا ما نعرفه عن المتحور دلتا.. ما الذي يجعله مثيرا للقلق؟

1372x1030-18

الكاظمي لرئيسي: نتطلع للعمل على توفير الأمن والاستقرار

17-c1

السعودية تعلن شروط المَحرَم لموسم الحج

أخبار متعلقة
60c13d5e4c59b75fd525dea7

بايدن: لا نسعى لصراع مع روسيا

6202192430748810926

مجلس الشيوخ الأمريكي يقرّ خطة استثمارية للتصدّي للصين

60bfeb7b4236040f8d50032c

الرئيس الامريكي يمدد العقوبات المفروضة على بيلاروس

60bd2b55423604150c2c2ca9

بايدن يدرس جميع الخيارات للرد على الهجمات الإلكترونية

186485

مشكلة فنية في طائرة نائب الرئيس الأمريكي

bhfjjea

إغلاق المجال الجوي في جنيف خلال قمة بوتين و بايدن