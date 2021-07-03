ترامب ينظم تجمعا في فلوريدا

الوكيل الإخباري- ينظم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تجمعا على غرار المؤتمرات الانتخابية، اليوم السبت، بولاية فلوريدا، وهي ثاني فعالية من نوعها هذا الصيف إذ يسعى للحفاظ على مؤيديه.

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ومن المتوقع، أن يجتذب التجمع الذي وصف بأنه احتفال بيوم الاستقلال الأمريكي يتم فيه إطلاق الألعاب النارية، عدة آلاف من أنحاء الولاية التي فاز بها الجمهوري ترامب، بما يزيد على 3 نقاط مئوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



ومن المرجح، أن ينتقد ترامب، الرئيس جو بايدن، ويكرر مزاعمه بأنه خسر انتخابات 2020 بسبب التزوير، ويحث مؤيديه على دعم حلفائه في حملاتهم لانتخابات التجديد النصفي التي يناضل فيها الجمهوريون لاستعادة سيطرتهم على الكونغرس من الحزب الديمقراطي العام المقبل.



وقال رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة ساراسوتا، جاك بريل، إنه يأمل أن يستخدم الرئيس السابق خطابه لتحفيز مؤيديه قبل انتخابات التجديد النصفي وانتخاب حاكم ولاية فلوريدا.

وأضاف بريل، "آمل أن يؤدي هذا إلى تحفيز الجميع مع مضينا قدما صوب انتخابات 2022".



وفعالية ساراسوتا هي الأحدث في خطوات عودة ترامب إلى الحياة العامة بعد خسارته في الانتخابات وهجوم السادس من يناير على مبنى الكونغرس الذي نفذه أنصاره ممن صدقوا ادعاءه بأن الانتخابات جرى تزويرها.

المصدر: روسيا اليوم