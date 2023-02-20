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الإثنين، 20-02-2023 11:51 ص

ترامب ينفي استخدام لقب مهين للإشارة إلى دي سانتس

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الوكيل الاخباري- نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استخدام لقب مهين للإشارة إلى حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، بعد ورود تقارير عن أنه استخدم اللقب المهين سرا.

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وكتب ترامب عبر حسابه على Truth Social: "لم أطلق أبدا على رون ديسانتس لقب "ميتبول رون" (كرات اللحم)، بينما تواصل الأخبار الكاذبة الإصرار على ذلك".

إلا أن هذا النفي، لم يمنع ترامب من انتقاد فترة رئاسة ديسانتس كحاكم، واستخدم عبارة "Shutdown Ron" (رون الإغلاق العام) لوصف ديسانتس، في إشارة إلى استجابته لجائحة كورونا.

وكتب ترامب: "أغلق شواطئه وولايته لفترات طويلة من الزمن، ولم تنجح اختباراته المتكررة لفيروس الصين، ومهارات ولائه ضعيفة".

وينظر إلى ديسانتس على أنه المنافس الرئيسي لترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. بينما لم يعلن ديسانتس بعد عما إذا كان سيدخل السباق رسميا، وتظهر استطلاعات الرأي عموما أنه وترامب في منافسة شديدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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