ترامب يهاجم هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بسبب لقاح كورونا

الوكيل الاخباري- رأى الرئيس الأمريكي المهزوم بالانتخابات، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والديمقراطيين اتفقوا على عدم منحه فرصة تحقيق "مكسب" إنتاج لقاح لفيروس كورونا.



وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والديمقراطيون لم يريدوا منحي فرصة تحقيق مكسب إنتاج اللقاح قبل الانتخابات، لذلك فقد أُعلن عنه بعد 5 أيام منها".





وتابع الرئيس الأمريكي المهزوم بالانتخابات قائلا: "لو كان جو بايدن الرئيس لم تكونوا لتنتجوا اللقاح قبل 4 سنوات، ولم تكن لتقره هيئة الغذاء والدواء بهذه السرعة، البيروقراطية دمرت حياة الملايين"، حسب قوله.



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وأضاف ترامب في تغريدة سابقة قائلا: "مثلما قلت قبل فترة، فايزر والأخرون يعلنون عن اللقاح فقط بعد الانتخابات كونهم لم يتمتعوا بالشجاعة ليفعلوا ذلك قبل الانتخابات، كما أنه كان يجب على هيئة الغذاء والدواء الإعلان اللقاح قبل ذلك، ليس لأسباب سياسية بل لحماية الأرواح"، حسب قوله.





المصدر: CNN



