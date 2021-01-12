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الثلاثاء، 12-01-2021 08:48 ص

احتجاجات مسلحة مخطط لها

ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في واشنطن

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دونالد ترامب


الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وكانت وكالة "رويترز" أفادت نقلا عن مسؤول بأن مكتب التحقيقات الفدرالي تلقى معلومات حول التخطيط لاحتجاجات مسلحة أمام مبان حكومية في كافة الولايات الأمريكية الـ 50 مع اقتراب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.


من جهة أخرى، قالت قناة عالمية إن مذكرة لمكتب التحقيقات، اطلعت عليها القناة، تشير إلى أن "احتجاجات مسلحة مخطط لها أمام مباني الكابيتول في كل الولايات الـ 50 ابتداء من 16 يناير وحتى 20 يناير على الأقل"، وكذلك أمام الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونغرس من 17 يناير وحتى 20 يناير.


ويشار إلى أن المذكرة تحذر من وجود مجموعة مسلحة تخطط للتوجه إلى واشنطن يوم 16 يناير في حال حاول الكونغرس عزل الرئيس دونالد ترامب بموجب التعديل الـ 25 في الدستور الأمريكي، وأن المجموعة توعدت بـ "انتفاضة ضخمة" في حال حدث ذلك.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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