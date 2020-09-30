ترقب لأول مناظرة بين ترامب وبايدن وسط اتهامات متبادلة

الوكيل الاخباري - تتجه أنظار عشرات ملايين الأميركيين إلى شاشاتهم لمتابعة أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأميركية الجمهوري دونالد ترامب (74 عاما) والديمقراطي جو بايدن (77 عاما) في كليفلاند بولاية أوهايو.

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وقد تبادلت حملتا ترامب وبايدن الاتهامات قبل ساعات معدودة من موعد المناظرة بينهما في أوهايو التي تعتبر ولاية متأرجحة لا يملك فيها أي من الحزبين أغلبية وازنة.



وقد وصل كل من الرئيس ترامب وخصمه الديمقراطي بادين إلى كليفلاند، حيث سيتواجه المرشحان لأول مرة وجها لوجه على مدى 90 دقيقة، في مناظرة يديرها الصحفي في فوكس نيوز كريس والاس، وتنطلق في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة في جامعة كيس ويسترن.



ومناظرة الليلة هي الأولى ضمن ٣ مناظرات ستجمع ترامب وبايدن وجهاً لوجه، كما ستجرى مناظرة رابعة لكن بين المتنافسيْن على منصب نائب الرئيس، قبل موعد الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يتقدّم بايدن على ترامب وفقا لاستطلاعات الرأي على صعيد البلاد.

المصدر - وكالات



