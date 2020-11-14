السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك الى عشيرة الرواشدة

الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا بالاردن

وزارة الصحة تحدد المرحلة الخطرة

وزارة الصحة توضح حول الحظر الذكي

لجنة الأوبئة للوكيل : الحظر الشامل السلاح الأخير

منخفض جوي قبرصي يؤثر على المملكة غداً

الأميرة غيداء تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان

ضبط اسلحة نارية بحوزة 3 اشخاص بشمال المملكة

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين




السبت، 14-11-2020 04:01 م

بمشاركة 816 عنصر أمن تركي

تركيا .. إطلاق عملية الصاعقة 15 ضد حزب العمال الكردستاني

ن
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية "الصاعقة 15" في ولاية بيتليس بشرق البلاد، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي).

ومنذ إطلاق عمليات الصاعقة ضد حزب العمال الكردستاني، في 13 يوليو الماضي، تمكنت قوات الأمن من تحييد 143 إرهابيا، والقبض على 74 متعاونا مع هذا الحزب، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وقالت الداخلية في بيان، السبت، إن قيادة الدرك في بيتليس، أطلقت العملية بين منطقتي موتكي وصرب قايا، في الولاية، ويشارك فيها 816 عنصر أمن تركي، بينهم أفراد من القوات الخاصة.

كما دمرت قوات الأمن التركية ، خلال العمليات 251 مغارة ومخبأ ومستودعا، إلى جانب عثورها على الكثير من الأسلحة والذخيرة العائدة لحزب العمال الكردستاني.

المصدر : روسيا اليوم 

اضافة اعلان
 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ب

بوتين يقلد طاقم المروحية التي أسقطت فوق أرمينيا وسام الشجاعة

منجم

الصين.. سجن 22 شخصا لتورطهم في حادثة المنجم

باي

بايدن يصل إلى النتيجة الساحقة

Doc-P-364264-637409327819445606

فقدان بطاقات انتخابية في العراق

تر

لأول مرة .. ترامب يلمح إلى أنه قد لا يكون على رأس الإدارة القادمة

986604

مصرع 53 شخصا نتيجة فيضانات في الفلبين

أخبار متعلقة
sssssssssssssssssssss

مجلس الأمن يدعو الى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

ط

مصر.. السيسي يمدد حالة الطوارئ

image

الإمارات تفتتح غرفة عمليات للمحاكاة والتدريب

امن

مصر.. وقف التصويت في قرية إثر مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية

1-1339661

مجلس الامن يدعو لاحترام وقف اطلاق النار في كاراباخ

انفجار

أفغانستان .. انفجار قرب مقر الشرطة وضحايا