تركيا .. إطلاق عملية الصاعقة 15 ضد حزب العمال الكردستاني

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، إطلاق عملية "الصاعقة 15" في ولاية بيتليس بشرق البلاد، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي).



ومنذ إطلاق عمليات الصاعقة ضد حزب العمال الكردستاني، في 13 يوليو الماضي، تمكنت قوات الأمن من تحييد 143 إرهابيا، والقبض على 74 متعاونا مع هذا الحزب، الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.



وقالت الداخلية في بيان، السبت، إن قيادة الدرك في بيتليس، أطلقت العملية بين منطقتي موتكي وصرب قايا، في الولاية، ويشارك فيها 816 عنصر أمن تركي، بينهم أفراد من القوات الخاصة.



كما دمرت قوات الأمن التركية ، خلال العمليات 251 مغارة ومخبأ ومستودعا، إلى جانب عثورها على الكثير من الأسلحة والذخيرة العائدة لحزب العمال الكردستاني.



المصدر : روسيا اليوم

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