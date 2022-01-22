تركيا.. إنقاذ 21 مهاجرًا قبالة إزمير

الوكيل الإخباري-أنقذت السلطات التركية 21 مهاجرًا غير نظامي أجبرتهم القوات اليونانية على التوجه إلى المياه الإقليمية لتركيا قبالة ولاية إزمير غربي البلاد.

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وقالت قيادة خفر السواحل في بيان السبت إنها تلقت بلاغًا بوجود مهاجرين قبالة قضاء "جشمة" التابع لإزمير,.



وأوضحت أن فرقها نفذت عملية في المنطقة وتمكنت من إنقاذ 21 أجنبياً كانوا على متن طوف نجاة، وتبين أن الجانب اليوناني أجبرهم على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية.



ونقلت فرق خفر السواحل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



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