السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

السبت، 22-01-2022 10:58 ص

تركيا.. إنقاذ 21 مهاجرًا قبالة إزمير

czo4NDoiaHR0cHM6Ly9jZG4uZW5hYmJhbGFkaS5uZXQvYXJhYmljL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzAxL1R1cmtpc2gtY29hc3QtZ3VhcmQuanBnIjs


الوكيل الإخباري-أنقذت السلطات التركية 21 مهاجرًا غير نظامي أجبرتهم القوات اليونانية على التوجه إلى المياه الإقليمية لتركيا قبالة ولاية إزمير غربي البلاد.

اضافة اعلان


وقالت قيادة خفر السواحل في بيان السبت إنها تلقت بلاغًا بوجود مهاجرين قبالة قضاء "جشمة" التابع لإزمير,.


وأوضحت أن فرقها نفذت عملية في المنطقة وتمكنت من إنقاذ 21 أجنبياً كانوا على متن طوف نجاة، وتبين أن الجانب اليوناني أجبرهم على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية.


ونقلت فرق خفر السواحل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

rt

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

w

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

s

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

thumbs_b_c_f5c22c7f55bfa2d85261d303b35ab0b6

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_afb66a2429f0d8e21ecf9a9f86b199e7

تركيا تنقذ 15 ألف مهاجر أجبرتهم اليونان على العودة في 2021