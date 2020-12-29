تركيا .. إنقاذ 64 مهاجرا غير شرعي

الوكيل الإخباري - أنقذت فرق خفر السواحل التركية، يوم أمس الاثنين، 64 مهاجرا غير شرعي، في عمليات إنقاذ متفرقة.



وعملت الفرق التركية على إنقاذ 37 مهاجرا، بينهم أطفال ونساء، كانوا على متن قارب مطاطي في ولاية باليكسير بغرب تركيا، و9 مهاجرين كانوا على متن طوافة نجاة في ولاية موغلا بجنوب غرب البلاد، أجبرهم الجانب اليوناني على الرجوع، وفقا لمصادر إعلامية تركية.

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في حين لفتت المصادر إلى أن "الفرق التركية قامت بإنقاذ 18 مهاجرا في ولاية جناق قلعة، بشمال غرب تركيا، أعادهم الجانب اليوناني أيضا".

المصدر : روسيا اليوم





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