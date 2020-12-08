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الثلاثاء، 08-12-2020 01:28 م

قبالة سواحل ولاية إزمير

تركيا .. إنقاذ 69 طالب لجوء أجبرتهم اليونان على العودة

سواحل
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أنقذت طواقم خفر السواحل التركي، 69 طالب لجوء، "أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية"، قبالة سواحل ولاية إزمير المطلة على بحر إيجه غربي البلاد.

وتم إنقاذ طالبي اللجوء قبالة سواحل منطقة تشمة بالولاية، على متن زورقين أحدهما يضم 18 طالب لجوء والآخر 22، بحسب بيان قيادة خفر السواحل التركي اليوم الثلاثاء.

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كما أشار البيان ، انه تم إنقاذ زورق قبالة سواحل قضاء فوتشا وعلى متنه 29 طالب لجوء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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