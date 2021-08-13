تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 27 شخصا

الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول شمالي البلاد إلى 27 شخصا.

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وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن السيول أودت بحياة 25 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما البحث مستمر عن مفقود في بارطن.



وذكر البيان، أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.



وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود شمالي تركيا لهطول أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.



--(بترا)