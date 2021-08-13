الجمعة 13-08-2021
الوكيل الاخباري

خفر السواحل الليبي ينقذ 823 مهاجرا

استمرار حظر اللقاحات الأميركية يشعل غضب الإيرانيين

إيقاف 22 شخصا بسبب حرائق الجزائر

اليمن.. جماعة الحوثي تخفض الجمارك بنسبة 49 بالمئة

البرهان : تركيا وقفت دائما إلى جانب السودان

قتلى بإطلاق نار في بليموث بإنجلترا

أمريكا تعتزم نقل موظفي سفارتها في كابل

آل البيت تحتفل بتخريج دبلوم تكنولوجيا المعلومات للطلبة الاردنيين واللاجئين السوريين

كلية طب اليرموك تطلق نسخة جديدة لموقعها الإلكتروني

سقوط صواريخ قرب قاعدة شمال العراق

الجمعة، 13-08-2021 01:18 م

تركيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 27 شخصا

611628b842360409792d2520


الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا السيول شمالي البلاد إلى 27 شخصا.

اضافة اعلان


وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن السيول أودت بحياة 25 شخصا في ولاية قسطمونو، واثنين في ولاية سينوب، فيما البحث مستمر عن مفقود في بارطن.


وذكر البيان، أن جميع المؤسسات المعنية تواصل عمليات الإجلاء والبحث والإنقاذ والاستجابة بدعم من الأفراد والمركبات.


وتعرضت مناطق غربي منطقة البحر الأسود شمالي تركيا لهطول أمطار غزيرة تسببت بحدوث فيضانات في ولايات بارطن وقسطمونو وسينوب.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صورة-أرشيفية-للرئيس-الجزائري-عبد-المجيد-تبون

الرئيس الجزائري يؤكد صعوبة مواجهة الحرائق ويطلب المساعدة من كل الدول الصديقة

KDEbQWDSmo4mwQZYBtJ4JXY14PXlXc5qKxOBwOSM

فورونيج: وفاة واحدة وإصابة 19 شخصا جراء انفجار حافلة للركاب

61160c6942360447fc5b6d4d

مصرع 21 شخصاً إثر هطول أمطار غزيرة وسط الصين

e

خفر السواحل الليبي ينقذ 823 مهاجرا

w

إيقاف 22 شخصا بسبب حرائق الجزائر

d

اليمن.. جماعة الحوثي تخفض الجمارك بنسبة 49 بالمئة

أخبار متعلقة
610b28ac42360412ef19842b

هزة أرضية بالقرب من سواحل تايوان

حريق تركيا

تركيا تعلن السيطرة على 167 حريقا في 33 ولاية

زلزال

في أقل من 24 ساعة.. زلزال ثان في غربي تركيا

61096dd34236042fce06cef6

تركيا.. نفوق آلاف رؤوس المواشي جراء حرائق الغابات

0b259d9b-08cf-4685-b7d4-6cb78aa2d592

تركيا تواصل مكافحة حرائق الغابات لليوم الـ 6 على التوالي - فيديو

6103f03c4c59b745a56fba70

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات جنوب تركيا إلى 4