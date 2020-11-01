تركيا .. ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 55 شخصا

الوكيل الإخباري - وصل عدد ضحايا الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير، إلى 55 شخصا، وفق ما أعلنت عنه السلطات التركية .



ونقلت وكالة "الأناضول" عن نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أن الزلزال أوقع أكبر خسائر في حي "بايراكلي" بولاية إزمير.

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وأشار إلى تهدم 6 مبان بالحي، وتعرض 9 أخرى لخسائر كبيرة، و260 لأضرار متوسطة.



وأكد أوقطاي أنه من المخطط إقامة 3 آلاف و880 خيمة مؤقتة لاستضافة متضرري الزلزال في العديد من أحياء إزمير.



هذا ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال، ما يجعل أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 43 ضحية بينهم حالة غرق، كما وأُصيب 896 آخرون بجروح.



وهز يوم الجمعة الماضي، زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس "ريختر" ولاية إزمير بغرب تركيا، تسبب في تدمير نحو 20 مبنى.

المصدر : روسيا اليوم

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