السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية

تركيا: اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال

الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران بالإبلاغ عن الرحلات الخاصة من روسيا

بلدية الطفيلة تعد دراسة للواقع المروري في المدينة

قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف أمريكية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً- أسماء

تعرف على أعلى درجة حرارة بالأيام المقبلة في الأردن

تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

السفارة السيرلانكية تنظم برنامجا توعويا حول الاتجار بالبشر

توزيع جوائز مسابقة بناة المستقبل الإبداعية على الفائزين في عمان

السبت، 25-02-2023 04:45 م

تركيا: اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال

63fa06f64c59b7385843193e


الوكيل الإخباري- قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه تم اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال، واعتقال 179 شخصا قاموا بعمليات سرقة خلال فترة الزلزال.

وأضاف بوزداغ في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري العدل والداخلية التركيين، في مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا: "حتى الآن تم اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال، كما تم إصدار قرارات اعتقال بحق 71 شخصا آخرين.. تم اتخاذ (إجراءات قانونية) بحق 612 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة".

وتابع قائلا : "تم حتى الآن، اعتقال 179 شخصا قاموا بعمليات سرقة خلال فترة الزلزال، و4 أشخاص قاموا بعمليات (قطع طريق)"

من جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: "عملية (إزالة الأنقاض) وحدها من المباني المدمرة، ستستمر لأشهر طويلة.. في أنطاكيا لوحدها، هناك أكثر من 15 مليون طن أنقاض على الأقل".

من جهة أخرى أكد صويلو أن هناك الكثيرين الذين يستغلون الظروف الحالية لتحقيق أرباح من هذه الأزمة،  منوها بأن رفع أسعار الإيجارات بشكل كبير، هو ما يحدث الآن، وهو عمل غير أخلاقي ولا إنساني ولا يمكن قبوله وهو (استغلال من إنتهازيين لهذه الكارثة).

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_23ef91c7109ca698f8292fe986e8ac83

بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية

عاصفة

عاصفة ثلجية مدمرة تضرب كاليفورنيا وإلغاء 340 رحلة جوية

63fa0ae04c59b738d17f8614

الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران بالإبلاغ عن الرحلات الخاصة من روسيا

_128100010_gettyimages-1368226953

عاصفة مدمرة تقطع الكهرباء عن مليون شخص بأمريكا

63fa0ba942360420d11b4c83

قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف أمريكية

image

تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

أخبار متعلقة
_128535374_96be29d69fc683792f054c8e743ec31f18bf5080

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 5434 مع استمرار جهود الإنقاذ

download

حقيقة وفاة مشهور التيك توك ياسين جنكيز بزلزال تركيا

274

الهلال الأحمر القطري يعلن وفاة 3 من موظفيه العاملين في سوريا وتركيا

63e0a9df4c59b76e1663e6a9

روسيا: إرسال فرق متخصصة للمساعدة بعمليات البحث والإنقاذ في تركيا

63e1c8bf4c59b7228a72bde6

حصيلة جديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

R

تركيا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 1762 وفاة و 11119 اصابة