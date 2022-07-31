الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أكثر من 131 ألف مستخدم فعل هويته الرقمية عبر سند

انخفاض حاد على أسعار الوقود في "إسرائيل" الليلة

مكافأة مالية للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة في السعودية

السجن 7 سنوات لعشريني ابتز مراهقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

صاحب محل يُطلق النار على منافس له ويصيب شخصين في جرش

كتائب القسام: تصريح هام لـ أبو عبيدة خلال ساعات

وزيرة الثقافة: مهرجان جرش يطرح سردية وطنية لحياة تدعو للأمل

الأردن يشتري القمح بسعر 406 دولار للطن في أحدث صفقة

بايدن يعلق على إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

باكثر من 112 دولاراً للبرميل.. الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي الشهر الماضي

الأحد، 31-07-2022 01:02 م

تركيا: الباخرة الأولى جاهزة لشحن الحبوب الأوكرانية

62e645af42360472a510ccdc


الوكيل الاخباري- بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الأوكراني آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حول استعدادات شحن الحبوب والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، بحسب بيان صادر عن الدفاع التركية.

اضافة اعلان

 

وذكر البيان أن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم لاستكمال الأعمال التقنية، والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.

ويوم الأربعاء الماضي، شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي 22 يوليو الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62e61ccc4c59b727344f0dcf

انفجار يهز كابول جراء سقوط صاروخ على مبنى سكني

السعودية3

مكافأة مالية للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة في السعودية

623d3a1c4c59b777da511785

الجيش الروسي يسلم 20 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان خاركوف

العراق2

الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع بالعراق للتهدئة

بايدن 2

بايدن يعلق على إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

6

آخر تصريح للصين حول الصاروخ التائه

أخبار متعلقة
62e4ed2e4c59b727e4187be0

تركيا تحيد المسؤول عن تفجير إرهابي بإسطنبول 2008 بعملية شمال شرق سوريا

e

أوكرانيا : موانئ تصدير الحبوب ستعمل في غضون أسبوعين

11-214

الأمم المتحدة تدين الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني

w

وزير الدفاع التركي : اتفاق على ضمان أمن ممرات شحن الحبوب

209447

أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور 30% في تركيا