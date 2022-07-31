تركيا: الباخرة الأولى جاهزة لشحن الحبوب الأوكرانية

الوكيل الاخباري- بحث وزير الدفاع التركي مع نظيره الأوكراني آخر تطورات أنشطة مركز التنسيق المشترك في إسطنبول حول استعدادات شحن الحبوب والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية.



وجاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف ووزير البنية التحتية أولكسندر كوبراكوف، بحسب بيان صادر عن الدفاع التركية.

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وذكر البيان أن الوزراء أعربوا عن ارتياحهم لاستكمال الأعمال التقنية، والتخطيط لبدء الشحن في أقرب وقت ممكن بعد الاستعدادات الإدارية، وعمل أفراد مركز التنسيق المشترك بتناسق وتعاون.



ويوم الأربعاء الماضي، شهدت مدينة إسطنبول افتتاح مركز التنسيق المشترك لضمان الشحن الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.



وفي 22 يوليو الجاري، جرت في إسطنبول برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

روسيا اليوم