تركيا.. الحكم بالسجن أكثر من 22 عاما على برلمانية معزولة

الوكيل الإخباري - أصدر مجلس محكمة ديار بكر التركية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة 22 عاما وثلاثة أشهر، على البرلمانية المعزولة من منصبها في وقت سابق، ليلى جوفين.



ووجه القضاء إلى عضو حزب الشعوب الديمقراطي، تهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة" و"الترويج لمنظمة إرهابية"، مع صدور أمر بالقبض عليها، حيث أن جوفين لم تحضر الجلسة، بينما طالب محاموها غيابيا بتبرئتها.

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جدير بالذكر أن الاتهامات وجهت إلى ليلى جوفين، بسبب إدانتها العملية العسكرية للجيش التركي على منطقة عفرين بشمال سوريا، التي عرفت باسم "غصن الزيتون"، و "الخطب المؤيدة للإرهاب، في الاجتماعات التي حضرتها سابقا في المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ديار بكر"، وفقا لصحيفة "زمان".



وأسقط البرلمان التركي عضوية ليلى جوفين في 4 يونيو الماضي، بجانب النائب موسى فارس أوغللاري، ومن ثم تم اعتقالهما، فيما تم الإفراج عن ليلى جوفين لاحقا بعد إسقاط عضويتها البرلمانية، بينما استمر اعتقال فارس أوغللاري.



المصدر : روسيا اليوم

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