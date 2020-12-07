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الإثنين، 07-12-2020 01:58 ص

تركيا : الحوار هو الحل الوحيد للأزمة مع اليونان

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الوكيل الاخباري - اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أن القضايا الثنائية بين تركيا واليونان، لا يمكن حلها عبر طلب المساعدة من الآخرين، بل عبر الجلوس إلى طاولة التفاوض.

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وفي تصريح له قال أقصوي: "ادعاء الإعلام اليوناني أن تركيا زادت من أنشطتها العسكرية في بحر إيجة وشرق المتوسط غير واقعية".


وأضاف: "على العكس من ذلك، أعلنت اليونان أنها ستنفذ 24 نشاطا عسكريا في بحر إيجة وشرقي المتوسط، عبر إعلانها إخطار 11 نافتكس (البحري) و12 نوتام (للطيارين) منذ 20 أكتوبر الماضي".


وتابع: "بذلك تواصل اليونان أنشطتها العسكرية الاستفزازية وزيادة التوتر في المنطقة".


وأشار أقصوي إلى أن "اليونان تحافظ على قنوات الحوار معطلة بشأن المسائل العسكرية، ما يحول دون تعزيز مبادرة فض النزاع التي أطلقها الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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