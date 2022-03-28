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الإثنين، 28-03-2022 03:56 م

تركيا .. العثور على لغم بحري قرب الحدود البلغارية

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تدخل فرقها لتفكيك لغم بحري تم العثور عليه قبالة سواحل إيغنه أدا القريبة من الحدود البلغارية.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن اللغم البحري تم العثور عليه في ساعات الصباح الباكرة.


وأضاف أن فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) المتخصصة بتفكيك الألغام البحرية، توجهت إلى المنطقة لإعطابه.

وقبل يومين، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إبطال فرق قوات الدفاع تحت الماء (SAS) مفعول لغم قديم عثر عليه في مضيق البوسفور بإسطنبول.

 

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