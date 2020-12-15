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الثلاثاء، 15-12-2020 03:45 م

تقويض الثقة بين الحلفاء

تركيا : العقوبات الأمريكية هزت جميع أسس التحالف مع واشنطن

ككك
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار


الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا قد "هزت" جميع مبادئ التحالف مع الولايات المتحدة.

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وأضاف وزير الدفاع: "ندين القرار الذي لا ينسجم مع روح التحالف والحقائق العسكرية والسياسية.. قرار العقوبات الأمريكي هزّ جميع قيم التحالف بين بلدينا.. نتخذ كل تدبير ضروري من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير".

وتابع الوزير قائلا: "من الواضح أن العقوبات ضد دولة عضو في الناتو لن تضر بروح التحالف فحسب بل ستقوض الثقة بين الحلفاء".


وأكد الوزير عزم بلاده مواصلة بحزم وتصميم، جهود ضمان أمن وحماية البلد والشعب.


يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها، إسماعيل دمير.


وقال موقع وزارة الخزانة إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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