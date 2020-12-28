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الإثنين، 28-12-2020 03:21 م

يحملون جنسية عربية

تركيا..القبض على 7 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لداعش

تركيا
عنصر من الأمن التركي


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن توقيف 7 أجانب، في عملية أمنية ضد تنظيم (داعش)، بولاية قيصري.

وقامت فرق قيادة الدرك في الولاية بتنفيذ عملية مداهمة متزامنة على 5 أماكن في قضاء قوجة سنان، حيث استطاعت توقيف 7 أشخاص يحملون جنسية عربية ، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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ووفقا لمصادر تركية ، اكتُشف أن المتهمين شاركوا بين عامي 2011 و2015، بأنشطة مسلحة لصالح "داعش"، في مدينة أعزاز بشمال سوريا، ودخلوا تركيا بطريقة غير قانونية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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