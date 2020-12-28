تركيا..القبض على 7 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لداعش

الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن توقيف 7 أجانب، في عملية أمنية ضد تنظيم (داعش)، بولاية قيصري.
وقامت فرق قيادة الدرك في الولاية بتنفيذ عملية مداهمة متزامنة على 5 أماكن في قضاء قوجة سنان، حيث استطاعت توقيف 7 أشخاص يحملون جنسية عربية ، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.
ووفقا لمصادر تركية ، اكتُشف أن المتهمين شاركوا بين عامي 2011 و2015، بأنشطة مسلحة لصالح "داعش"، في مدينة أعزاز بشمال سوريا، ودخلوا تركيا بطريقة غير قانونية.
المصدر : روسيا اليوم
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة