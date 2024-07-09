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الثلاثاء، 09-07-2024 10:52 ص

تركيا تتلقى أول إشارة من قمرها الاصطناعي المخصص للاتصالات في جنوب شرق آسيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات التركية عن استلام أول إشارة من القمر الصناعي Turksat 6A للاتصالات الذي سيغطي مناطق جنوب شرق آسيا ويقدم خدماته لـ 4.5 مليار إنسان.

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وأطلق القمر بواسطة صاروخ النقل فالكون-9 التابع لشركة SpaceX، من مطار كيب كانافيرال الفضائي في الساعة 19.30 (الساعة 2.30 بتوقيت موسكو) يوم الاثنين 8 يوليو الجاري.

وقد كتب عبد القادر أورال أوغلو وزير النقل التركي على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لقد استقبلنا الإشارة الأولى من قمرنا الصناعي، كما هو مخطط له، في الدقيقة 67".

ووفقا له، بفضل هذا القمر الصناعي، ستتمكن شركات الاتصالات التركية من تقديم الخدمات في الهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

ويذكر أن العمل على إنشاء هذا القمر الصناعي بدأ في عام 2014، وتم تصنيع أكثر من 80 بالمئة من أنظمة القمر الصناعي الفرعية والمحطات الأرضية في تركيا.

 




 

 


 

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