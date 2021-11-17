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الأربعاء، 17-11-2021 07:52 ص

تركيا تحتجز مشتبها باغتياله رئيس هايتي

تركيا علم


الوكيل الإخباري - أصدرت السلطات التركية أمرا بالحبس المؤقت لمدة 40 يوما بحق رجل مشتبه به في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في 7 يوليو الماضي، ووضعته في سجن باسطنبول.

والمشتبه به هو رجل الأعمال سمير حنظل، اعتقل في مطار اسطنبول في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، حيث كان في طريقه من الولايات المتحدة إلى الأردن. وأعلنت السلطات في هايتي عن اعتقاله في وقت لاحق.

وقال وزير الخارجية الهايتي كلود جوزيف على حسابه في "تويتر"، إنه تحدث إلى نظيره التركي حول اعتقال حنظل، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل، بما فيها ما إذا كانت هايتي ستطلب تسليم الرجل.

وحنظل مطلوب بموجب إشعار من الإنتربول، و احتجزته شرطة المطار لدى وصوله إلى تركيا. كما جاء في تقرير أن مسؤولي المحكمة استجوبوه في وقت لاحق و أصدروا أمرا بالحبس المؤقت لمدة 40 يوما والذي طلبته وزارة العدل التركية. وهو موجود حاليا في سجن مال تبة باسطنبول.

وتم القبض على أكثر من 40 مشتبها حتى الآن في جريمة قتل مويس، من بينهم 18 جنديا كولومبيا سابقا والعديد من ضباط الشرطة الهايتية.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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