السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام يكشف ملابسات جريمة قتل في عمان

السعودية تحذر مواطنيها من أمطار رعدية قوية

تركيا تحيد المسؤول عن تفجير إرهابي بإسطنبول 2008 بعملية شمال شرق سوريا

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بالعام الهجري

إصابة سيدة بعيار ناري باحتفالات التوجيهي في الخليل

استقرار أسعار الحديد محليا وسط عزوف عن الشراء

هيئة الاعلام: منع عرض فيلم "ثور: لوف أند ثاندر" في المملكة

مجلس النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة مشاريع قوانين

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الضمان توضح حول صرف بدل إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص - فيديو

السبت، 30-07-2022 12:07 م

تركيا تحيد المسؤول عن تفجير إرهابي بإسطنبول 2008 بعملية شمال شرق سوريا

62e4ed2e4c59b727e4187be0


الوكيل الاخباري- تمكنت المخابرات التركية من تحييد عنصر من تنظيم "بي كي كي" في سوريا، و"المسؤول عن تفجير في إسطنبول أدى إلى مقتل 18 شخصا عام 2008" بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، السبت، أن المخابرات التركية توصلت إلى معلومة انتقال "الإرهابي نصرت تبيش" الى سوريا من العراق التي فر إليها عقب التفجير الإرهابي في 2008.

وأوضحت أن المخابرات التركية رصدت "تبيش" في أحد المنازل بمحافظة الحسكة السورية شمال شرقي البلاد.

وأكدت أن عناصر المخابرات تمكنت من تحييد الإرهابي عبر عملية خاصة نفذتها على مقر إقامته.

ووفق المصادر، انضم "تبيش" إلى "بي كي كي" في 1995 وتولى مناصب في صفوف التنظيم، وكان أحد المسؤولين عن "تفجير إرهابي" وقع في منطقة "غون غوران" بإسطنبول عام 2008 أدى إلى مقتل 18 فردا بينهم 5 أطفال، وإصابة 154 آخرين بجروح.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
السعودية

السعودية تحذر مواطنيها من أمطار رعدية قوية

62e4f8f2423604149775f167

أنقرة ترد على تصريحات ألمانيا بخصوص العمليات التركية شمالي سوريا

مك

فيديو- مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

2

توقعات بموجة حر طويلة الأمد في مياه البحر المتوسط

ذذذ

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب جدري القرود

قيس سعيد 2

الرئيس التونسي يؤكد رفضه التدخلات الخارجية

أخبار متعلقة
62dfd28e423604273d114d45

بريطانيا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا وسوريا

62dd096e4236046661797a18

سوريا تعلن خلوها من جدري القرود

11-214

الأمم المتحدة تدين الهجوم على ميناء أوديسا الأوكراني

62d7cdf84236043a967000d9

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن سرقة نفط سوريا ورفع العقوبات عنها

2

بوتين يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران

pentagon

البنتاغون: مقتل زعيم تنظيم داعش بسوريا