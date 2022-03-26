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السبت، 26-03-2022 11:54 ص

تركيا .. تحييد 2 من إرهابيي "ي ب ك" شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 2 من إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا.

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وقالت الوزارة، في بيان نشر بحسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن القوات التركية تواصل التصدي بقوة لمحاولات الإرهابيين شن هجمات شمالي سوريا.


وأضافت أن القوات التركية تمكنت من تحييد إرهابيين اثنين لدى محاولتهما شن هجوم على منطقة "نبع السلام".


وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وأطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

 

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