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الثلاثاء، 24-11-2020 07:26 ص

بغارات جوية

تركيا .. تحييد 4 مسلحين من العمال الكردستاني بالعراق

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مقاتلات حربية - تعبيرية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين تحييد 4 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" الانفصالي، بغارات جوية شمالي العراق.

وذكرت الوزارة أن "مقاتلات تركية نفذت غارات جوية على منطقتي متينا وأفاشين شمالي العراق، بعد عمليات استطلاع كشفت عن مواقع 4 مسلحين بالمنطقتين".
وأكدت أن "الغارات أسفرت عن تحييد 4 مسلحين".

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ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع الحزب الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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