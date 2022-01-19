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الأربعاء، 19-01-2022 11:57 ص

تركيا: تحييد 7 إرهابيين من 'ي ب ك/ بي كا كا' شمالي سوريا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 7 عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

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وأضافت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"، وأطلقوا النار تجاهها.


وأكد البيان أن القوات التركية تواصل تأمين أجواء الأمن والسلام في منطقة "نبع السلام".


وفي 9 أكتوبر/تشرين أول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.


وتمكنت تركيا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من الإرهابيين خلال العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

 

الأناضول

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