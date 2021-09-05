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الأحد، 05-09-2021 06:00 م

تركيا تخطط لزراعة 100 مليون شجرة لتعويض حرائق الغابات

تركيا


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات التركية أنها تخطط لزراعة نحو 100مليون شتلة لإعادة إحياء المناطق المحترقة في ولاية أنطاليا بجنوب غرب البلاد وجعلها تعود إلى وضعها السابق.

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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مدير الغابات بأنطاليا، وداد ديكيجي، قوله إن "المنطقة لم تشهد حرائق عادية، بل كارثة حقيقية" مشيرا إلى أن "عدد الأشجار المحترقة يقدر بـ 30-40 مليونا"، مضيفا أن "58 ألف هكتار من الغابات دمرت في الحريق".


ولفت إلى انتهاء حرث الأماكن المحترقة تمهيدا لغرس الشتلات، مشيرا إلى أنه يتوقع بدء الغرس في نوفمبر المقبل مع بدء هطول الأمطار وتوفر الظروف المناخية الملائمة.


وذكر ديكيجي أنهم سيتركون بعض المناطق لتقوم الطبيعة ذاتها فيها بتجديد نفسها، في حين سيعيدون تشجير بعضها، ويتوقعون الانتهاء من ذلك في فبراير العام المقبل.


وأضاف: حوالي 40 ألف شخص سيكونون موجودين بالمنطقة خلال شهور من أجل قطع الأشجار المحترقة وتنظيف التربة وغرس الشتلات.


وتابع: "سنجعل المنطقة خضراء مرة أخرى بالتعاون مع شعبنا ودولتنا، العام القادم سنرى الشتلات في الأرض، وبعد 5 أعوام سيمكن رؤيتها من بعيد، وبعد 8-10 أعوام ستعود المنطقة إلى وضعها السابق ولن يبقى أي أثر للحريق".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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