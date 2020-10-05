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الإثنين، 05-10-2020 02:40 م

تركيا تسحب سفينة تنقيب من قبالة ساحل قبرص

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الوكيل الاخباري-أظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" للملاحة أن سفينة التنقيب التركية "ياووز" غادرت المنطقة التي كانت تعمل بها بجنوب غربي قبرص ووصلت إلى الساحل التركي.

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وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة "ياووز" رُصدت قرب ميناء تاشوجو التركي في إقليم مرسين صباح اليوم الاثنين، بعد أن أبحرت أمس الأحد من منطقة تقع إلى الجنوب الغربي من قبرص.


وبدأت السفينة ياووز العمل أول مرة شرقي قبرص في يوليو تموز 2019. وجرى تمديد أحدث مهامها إلى الجنوبي الغربي من الجزيرة حتى 12 أكتوبر تشرين الأول، في خطوة وصفتها اليونان بأنها استفزازية.


وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي لقبرص يوم الجمعة أنهم سيعاقبون تركيا إذا استمرت في أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط، بعد أن قاوموا دعوات قبرص لفرض عقوبات على تركيا فورا.


واحتدم التوتر في منطقة شرق المتوسط منذ التصادم الخفيف بين فرقاطتين، إحداهما تركية والأخرى يونانية، في أغسطس الماضي، قرب سفينة تنقيب تركية، لكن الأمور هدأت بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف "المحادثات الاستكشافية" التي توقفت في 2016.


وأعلن حلف شمال الأطلسي يوم الخميس أن الدولتين العضوين فيه وضعتا آلية لتجنب وقوع اشتباكات عرضية في البحر.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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