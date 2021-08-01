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الأحد، 01-08-2021 03:48 م

تركيا تسلم اليونان مذكرة احتجاج بعد مقتل مواطن على الحدود

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الوكيل الإخباري - قدمت أنقرة اليوم الأحد مذكرة احتجاج لأثينا على خلفية مقتل مواطن تركي في ولاية أدرنة الحدودية جراء إطلاق النار من الجانب اليوناني.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة اليونانية في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، وطالبت الخارجية اليونان بالتحقيق في الحادثة وتقديم مطلقي النار للمحاكمة وإبلاغ تركيا بنتائج التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها وتقديم التعويضات لعائلة القتيل.

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وتحدثت تقارير إعلامية تركية أن مواطنا تركيا يبلغ من العمر 43 عاما قتل أمس السبت جراء إطلاق نار من الجانب اليوناني للحدود، فيما نجا رفيقه من الموت "بإعجوبة"، مشيرة إلى أن الحادث وقع على ضفة نهر إيفروس التي تعتبر الفاصل الطبيعي بين قرى في اليونان وتركيا.


من جانبها، ذكرت وسائل إعلام يونانية نقلا عن مصادرها أن الحادث طال مواطنين تركيين كانا متورطين في تهريب المهاجرين عبر الحدود.


وأكدت المصادر نفسها أن الجيش والشرطة اليونانيين قد أجريا تحقيقا في الحادث.
ورجحت المصادر أن ترفض اليونان أي شكوى من تركيا، بحجة أن مثل هذه الحوادث لم تكن لتحدث لو قام الجانب التركي بواجبه في وقف الهجرة غير الشرعية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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