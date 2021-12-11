تركيا تضيف العربية إلى لغات بوابة الحكومة الإلكترونية

الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة العدل التركية، الأربعاء، إضافة خيار اللغة العربية إلى قائمة اللغات التي يمكن بها إصدار وثيقة "لا حكم عليه"، من بوابة الحكومة الإلكترونية التركية"e-devlet".

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وبذلك يكون ارتفع إلى 19، عدد اللغات الأجنبية التي يمكن بها إصدار الوثيقة المذكورة من بوابة الحكومة الإلكترونية في تركيا، بحسب بيان للوزارة التركية.



وأبرز اللغات الأجنبية التي يمكن إصدار وثيقة "لا حكم عليه" من البوابة المذكورة، هي الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والإسبانية، والبرتغالية، والكورية، واليابانية، والصينية، والروسية، فضلا عن العربية.



يذكر أن بوابة الحكومة الإلكترونية التركية، بدأت منح وثيقة "لا حكم عليه" باللغات الأجنبية، منذ مارس/ آذار 2016.



يشار إلى أن "e-devlet" بوابة إلكترونية تقدم أغلب الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ويمكن استخدامها عبر الحصول على اسم مستخدم ورمز مرور، من مؤسسة البريد التركية "PTT".

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