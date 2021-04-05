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الإثنين، 05-04-2021 09:17 ص

تركيا تعتقل 10 ضباط متقاعدين بسبب بيان ينتقد مشروع قناة اسطنبول

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الوكيل الإخباري- أصدر القضاء التركي، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف في حق عشرة أدميرالات متقاعدين بسبب بيان وقعه مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة اسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب اردوغان.

وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق.

ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم، لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وأصدر أدميرالات متقاعدين من القوات البحرية، بيانا يحذر من مشروع حكومي لشق قناة مائية موازية لمضيق البوسفور، في اسطنبول، تربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

وجاء في بيان ضباط البحرية ”أيها الشعب التركي العظيم، أخيرا كان هناك حديث عن قناة إسطنبول المائية وإلغاء اتفاقيات دولية، ومنها اتفاقية مونترو (1936 اتفاقية المضائق)، وهذه المناقشات تشعرنا بالقلق“.

وأشار البيان إلى أن اتفاقية مونترو ”تحمي حقوق الشعب التركي بأفضل شكل، من خلال السيطرة على مضائقه بشكل كامل“ وبالتالي ينبغي عدم المساس بها.

ويعد شق قناة اسطنبول أحد مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها ”مشاريع جنونية“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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