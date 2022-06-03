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الجمعة، 03-06-2022 09:40 م

تركيا تعتمد اسمها التركي في الأمم المتحدة

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الوكيل الإخباري - اعتمدت تركيا اسمها التركي (Türkiye) في الأمم المتحدة بدلا من Turkey كما تسمى باللغة الانجليزية - أو اللغات الأجنبية الأخرى - بناء على رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان، حسبما ذكرت المنظمة الدولية.

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وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوكالة فرانس برس إن "التغيير فوري".


وأوضح الدبلوماسي أن رسالة رسمية تلقتها الأمم المتحدة في نيويورك من أنقرة الأربعاء الأول من حزيران/يونيو، جعلت تغيير الاسم رسميا.


وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ظهر في صور على حسابه على تويتر وهو يوقع الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطالب "بتسجيل اسم بلدنا في الأمم المتحدة باللغات الأجنبية Türkiye".


وطلبت أنقرة عدم استخدام غير هذا الاسم لتركيا في كل اللغات الأجنبية مشيرة إلى أن مخالفة ذلك سيعتبر مؤشرا سلبيا.



 




 

 


 

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