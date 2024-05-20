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الإثنين، 20-05-2024 11:35 ص

تركيا تعزي في وفاة الرئيس الإيراني

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الوكيل الإخباري- قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

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كما عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.


وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاثنين مع نظيره الباكستاني إسحاق دار في إسلام آباد: "منذ اللحظة الأولى التي سمعنا فيها بالحادث، كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية وحشدنا كل الوسائل للمساعدة في جهود (الإنقاذ). بذلت المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الدفاع وإدارة الكوارث والطوارئ، قصارى جهدها ولكن لسوء الحظ لم يتسن لنا سماع أنباء طيبة".



 




 

 


 

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