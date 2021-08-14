تركيا تعلن إحباط عملية تهريب عملات أثرية من بلد عربي

الوكيل الاخباري- أحبطت السلطات التركية عملية تهريب 2533 من قطع العملة الأثرية، في بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية مع سوريا.

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وقالت وزارة التجارة التركية في بيان اليوم السبت، إن "الفرق التابعة لمديرية مكافحة التهريب والمخابرات الجمركية في بوابة جيلوة غوزو في منطقة "ريحانلي" بولاية هطاي، أخضعت شاحنة مشتبه فيها إلى فحص أشعة".



وأضافت أن الفرق أجرت عملية تفتيش دقيق للشاحنة، بعد التوصل إلى إشارات كثيفة في جهاز المسح الشعاعي.



وأوضحت أن الفرق عثرت على 8 طرود من القطع النقدية الأثرية، مخبأة في القسم الأمامي من الشاحنة.



وأشارت إلى أنه "تم إرسال العملات المضبوطة إلى مديرية المتاحف في هطاي، حيث توصلت إلى أن 308 قطع منها تعود إلى العصر الهلنستي، وألفين و16 قطعة إلى العهد الروماني، و209 قطعة من العصر البيزنطي".



المصدر: روسيا اليوم